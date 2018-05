di Michel Saburri

RIETI - Per la gara di Terza categoria Borgo Quinzio-Fiamignano il giudice sportivo esaminato il referto dell’arbitro, ha rilevato che al 25’ del primo tempo l'arbitro ha espulso dal terreno di gioco il calciatore Federico Fioravanti (Borgo Quinzio) che, in reazione a un fallo di gioco subito, cercava minacciosamente di aggredire l'avversario, autore del fallo e nel contempo rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive. A seguito del comportamento del giocatore nasceva una rissa fra i giocatori di entrambe le squadre, in prossimità della panchina della squadra ospitante. L'arbitro decideva di espellere il calciatore di riserva Daniele Lupi (Borgo Quinzio), poichè era entrato arbitrariamente in campo colpendo con un pugno al viso l'avversario Matteo De Santis (Fiamignano) che, a sua volta, reagiva colpendo con un violento calcio un avversario e pertanto veniva anch'egli espulso dal direttore di gara. Dopo circa dieci minuti, sedati gli animi, l'arbitro riprendeva il gioco ma al 37’ del primo tempo sospendeva definitivamente l'incontro in quanto i calciatori di entrambe le squadre abbandonavano il terreno di gioco per accorrere in prossimità degli spogliatoi, dove era scoppiata una rissa tra i giocatori espulsi. In particolare il calciatore Daniele Lupi colpiva con violenza al volto il calciatore Matteo De Santis, facendolo cadere sugli scalini antistanti l'ingresso al terreno di gioco; inoltre venivano colpiti con calci alla schiena altri due giocatori del Fiamignano, senza che l'arbitro riuscisse ad individuare i colpevoli, dopo qualche minuto giungevano tre volanti dei Carabinieri che, constatato quanto accaduto, riportavano la calma.



Considerato che la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara deve essere attribuita ad entrambe le squadre, il giudice sportivo ha deciso di infliggere ad entrambe le squadra la sconfitta a tavolino (0-3), una multa di 100 euro ad entrambe e di squalificare Danilo Lupi (Borgo Quinzio), fino al 31 dicembre (sanzione cosi determinata in considerazione della sosta estiva dei campionati), inoltre tre giornate di squalifica a Federico Fioravanti (Borgo Quinzio) e Matteo De Santis (Fiamignano).



Queste le altre decisioni: un turno ad Antonio Sagoleo (Casperia), Simone Carbonara (Montopoli).

Nel coppa provincia juniores “Memorial Ciccaglioni” un giocatore del Poggio Fidoni D.N. è stato squalificato fino al 31 marzo 2019 “espulso per grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare, strappava il cartellino dalla mano dell'arbitro con uno schiaffo, provocandogli dolore e arrossamento. Lo stesso si dirigeva verso il centrocampo e con disprezzo sputava sul cartellino lanciandolo violentemente a terra. Successivamente si toglieva la fascia di capitano e la lanciava al suo vice, ritardando l'uscita dal terreno di gioco”.

Giovedì 31 Maggio 2018



