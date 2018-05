di Michel Saburri

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo per le gare di Prima, Seconda categoria e Coppa Provincia Ciccaglioni. In totale undici giocatori squalificati, respinto il reclamo del Passo Corese nella Coppa Provincia Ciccaglioni.



Prima categoria. Per la gara tra Atletico Roma e Capradosso non disputata per assenza degli ospiti, visto che non ci sono state giustificazioni ufficiali in merito il giudice sportivo ha deciso di infliggere la sconfitta 0-3 al Capradosso, la penalizzazione di un punto in classifica e una multa di 300 euro (sanzione raddoppiata perché il fatto si è verificato nelle ultime 3 giornate di campionato). Squalifica fino al 25 maggio a David Ottaviano (assistente arbitro Poggio Mirteto) “per aver rivolto all'arbitro espressioni irriguardose”. Due turni a Enea Nobili (Poggio Mirteto), Fabio Grassi (Velinia), Kevin Pjepniku (Velinia) “perché, a fine gara, in segno di protesta, scalciava la porta dello spogliatoio arbitrale”, una gara a Riccardo Alesse (Alba Sant’Elia), Matteo Iacobelli (Selci).



Seconda categoria. Due giornate a Mario Mostarda (Santa Susanna), un turno a Matteo Ciogli (Amatrice), Marco Ambrogi (Stimigliano), Vinay Dolari (Poggio San Lorenzo), Manuel Severoni (Cittaducale), Matteo Lodovici (Santa Susanna).



Coppa Provincia Ciccaglioni. Respinto il reclamo del Passo Corese per la gara contro Cantalice: i sabini avevano presentato ricorso per la presenuta posizione irregolare di Gianmarco Cardini e Ousmo Suwareh, squalificati dopo la gara Poggio Fidoni-Cantalice del 6 maggio 2017 (a quel tempo con la maglia del Poggio Fidoni). Il giudice sportivo però ha respinto il reclamo in considerazione del fatto che gli stessi hanno già scontato la loro giornata di squalifica nella Coppa disputata dalla Prima Squadra della nuova Società di appartenenza e ha quindi confermato il risultato Cantalice-Passo Corese 5-2.

