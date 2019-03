© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le decisioni del Giudice Sportivo.Una giornata a Jody Fiorentini (Valle del Tevere).Un turno a Micro Gerli (Passo Corese).Squalifica fino al 5 aprile a Luigi Fioroni (massaggiatore Poggio Nativo) “Perchè, a fine gara, afferrava per il collo un calciatore avversario. Veniva fatto allontanare dall'allenatore e dal capitano della squadra”.Una gara a Abdul Cheick Adenihi (Ginestra),Preannuncio di reclamo dell’Atletico Torano per la gara contro Borgo Quinzio.Castelnuovo di Farfa-4Strade del Sacro Cuore: sospesa sul 4-0 ad inizio secondo tempo perchè gli ospiti rimanevano in campo con un numero inferiore al minimo stabilito, confermato il 4-0 del campo. Multa di 100 euro all’Atletico Sabina “perchè al termine della gara nella zona antistante gli spogliatoi era presente una persona non autorizzata che protestava nei confronti dell'arbitro”. Squalifica fino al 5 aprile a Matteo Marcheggiani “allontanato per aver rivolto all'arbitro e agli organi federali espressioni offensive, a fine gara impediva all'arbitro di rientrare nello spogliatoio proferendo frasi irriguardose nei confronti del medesimo e degli Organi Federali”.Tre giornate ad Andrea Capulli (allenatore Atletico Sabina) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, nell’abbandonare il terreno di gioco gli rivolgeva espressioni ingiuriose”; a Manuel Trippetta (Atletico Sabina) “Espulso per aver rivolto espressioni ingiuriose all'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava l'arbitro con atteggiamento minaccioso proferendo frasi offensive nei confronti del medesimo e degli Organi Federali”. Due gare a Mauro Coletta (Atletico Torano, una per recidività in ammonizione), Michele Patacchiola (Atletico Cantalice), Luigi Zingaretti (Poggio San Lorenzo). Un turno a Davide Carducci (Atletico Torano), Daniele Lupi e Riccardo Tomassetti (Borgo Quinzio), Massimiliano Coronetta e Riicardo De Angelis (Monte San Giovanni), Manuel Coppari e Giovanni Paolucci (Atletico Sabina), Vinay Dolary (Poggio San Lorenzo), Luca Sebastiani (Piazza Tevere).. Squalifica fino al 31 maggio a Giuliano Ciccarelli (allenatore Reate United) “allontanato per aver protestato ripetutamente durante l'incontro nei confronti dell'arbitro, ne contestava i minuti di recupero, concessi nella seconda parte della gara. Mentre abbandonava il terreno di gioco apostrofava l'arbitro con parole offensive. A fine gara entrava nuovamente in campo e con atteggiamento intimidatorio chiedeva all'arbitro il motivo della sua espulsione. Mentre il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi; lo stesso, lo avvicinava testa a testa, minacciandolo di chiamare il 113; successivamente gli poggiava due dita sul viso, senza conseguenze, reiterava le minacce. Una volta partito con la sua autovettura, si fermava dinanzi all'arbitro e, continuando con le minacce, lo invitava a salire, per chiarire quanto accadeva; fermandosi poi bruscamente con l'autovettura davanti agli spogliatoi cercava un nuovo confronto con l'arbitro ma desisteva perchè trattenuto da tesserati della propria squadra”.Squalifica fino al 29 marzo a Alessio Angeletti (assistente arbitro Reate United) “perchè, a fine gara nel riconsegnare la bandierina all'arbitro gli rivolgeva espressioni offensive”.Due gare a Emanuele Mezzetti (Reate United), Bruno Grillo, Luca Palma e Andrea Muggia (Torpedo).Un turno ad Angelo Morbidelli (Alto Lazio), Matteo De Santis (Fiamignano), Nimet Alili (Reate United).