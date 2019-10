© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giudice sportivo ancora con la mano pesante sulla Npc Rieti. La società è stata multata di 900 euro dopo la partita di domenica contro Tortona «per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e ad un tesserato ben individuato della squadra avversaria (atleta Gaines JR)». Una sanzione arrivata al termine di una giornata (e di una settimana) che aveva vissuto sulla spaccatura tra gli ultras della Curva Terminillo e il resto della tifoseria reatina. Dopo la squalifica del campo per i cori discriminatori contro i tifosi di Napoli e le successive polemiche, gli ultras domenica hanno deciso di abbandonare il loro settore, lasciando uno striscione con la scritta «Godetevi il teatro». Gli spettatori della tribuna avevano fischiato questa scelta e, per tutta risposta, si sono prodotti in un tifo calorosissimo che, evidentemente, è sfociato in qualche eccesso prontamente punito dalla Federazione. A essere puniti sono stati puniti gli eccessi verso gli arbitri e, poi, verso Gaines che aveva battibeccato a lungo con il pubblico.