Giro d’Italia, Domeniconi e Donati: «Grazie ai tanti reatini che hanno salutato la carovana rosa»

RIETI - «Il giorno dopo il ritorno del grande ciclismo sulle strade del Reatino ci teniamo a ringraziare tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita dell’evento che ha visto il ritorno della carovana rosa a Rieti e la partenza, per la prima volta dalla nostra Città, dell’innovativa competizione Giro-E. Ringraziamo i reatini per la straordinaria cornice di pubblico con la quale hanno accolto con affetto ciclisti e organizzatori e per aver rispettato in maniera ordinata e collaborativa le indicazioni sulla viabilità. E’ stata una bella giornata di festa che coincide con la speranza di un progressivo ritorno alla normalità anche per la nostra Città dopo un periodo buio di limitazioni e restrizioni. Rieti e la provincia sono stupende e, come sempre, hanno fatto bella mostra di sé, nonostante le polemiche di alcuni che certamente non danneggiano il lavoro e i sentimenti della maggior parte della popolazione».

E’ quanto dichiarano l’assessore alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile, Onorina Domeniconi e il consigliere delegato allo sport del Comune di Rieti, Roberto Donati.

