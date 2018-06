di Matteo Di Mario

RIETI - Continuano gli incontri con gli artisti musicali da Maistrello. Giovedì prossimo, 21 giugno, dalle 18, presso il noto negozio di musica reatino di Via delle Orchidee 6, arriva Lorenzo Ciolini, in arte Zic, conosciuto, soprattutto tra i più giovani, per la recente partecipazione al talent televisivo “Amici”, condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.



Classe 1997 e originario di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), l’interessante cantante sarà in città in occasione dell’uscita del suo primo album dal titolo “Faceva caldo”, distribuito da Sony Music e disponibile online già dal 25 maggio.



Per poter accedere all’incontro con Zic, sarà possibile comprare in loco il nuovo disco anche il giorno stesso dell’evento. Al momento dell'acquisto, verrà poi rilasciato un pass che darà diritto all'ingresso al firmacopie.



Un ospite che Maistrello è pronto ad accogliere dopo il successo ottenuto il 12 giugno con la presenza di Briga che, come previsto, non ha deluso le aspettative, radunando molti emozionati fans.

Luned├Č 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:00



