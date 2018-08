di Alessandro Como

RIETI – Il 16 agosto non è stato un giorno come gli altri per Giovanni Mitolo: il cantante reatino, infatti, ha avuto la possibilità di esibirsi sul palco di piazzale Roma a Riccione, davanti ad una folla di 10000 persone.



Giunto alla quarta edizione, il Deejay on Stage contest offre a band e cantautori emergenti l’occasione unica di condividere il palco con artisti di primissimo piano del panorama musicale nazionale e non solo. Oltre un migliaio le iscrizioni, ma solo 80 ragazzi sono stati selezionati per il contest, al cui vincitore spetta l’onore di vedere il proprio singolo trasmesso per un mese su radio Deejay. Mitolo ha presentato sul palco della cittadina romagnola il suo singolo “Sexy teen”, prodotto da The Ceasars, Frank Nemola, Dario Comuzzi e realizzato con la partecipazione di Vince Pastano.



«Il brano, non ancora uscito - spiega l’artista - è il mio primo inedito, dal momento che il singolo “Sbagli miei” è una cover di Massimo Riva. La canzone, dalle sonorità particolari, racconta il fenomeno delle camgirl, ossia di ragazze che mettono in mostra il proprio corpo online per fare soldi. Tuttavia, nel brano non voglio dare il mio parere sul tema, visto che mi piace pensare che questo sia compito di chi ascolta, piuttosto ho voluto unire un messaggio delicato e anche scomodo ad una musica orecchiabile e divertente. Al primo ascolto - continua il reatino classe ’89 - non è facile esprimere un giudizio. Non volevo dare la sensazione di qualcosa di “cotto e mangiato” e il contest di Riccione mi ha dimostrato questo, poiché forse non tutti hanno capito realmente il brano e questo mi lascia, però, speranzoso per un eventuale ripescaggio».



Il cantante reatino non sembra avere voglia di fermarsi e ha intenzione di proseguire deciso per i suoi obiettivi, nella speranza di far diventare la sua passione, la musica, un qualcosa in più: «E’ stata una grandissima emozione, avevo il cuore a mille. Ringrazio la redazione di radio Deejay per aver avuto la possibilità di essere su quel palco di fronte a così tante persone e di aver avuto il privilegio di condividerlo con artisti come Boomdabash, Giusy Ferrreri, Takagi & Ketra, Ex-Otago. Mi porto dentro questa esperienza indimenticabile, voglio continuare per la mia strada».

