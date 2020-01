RIETI - Giovanni Custodero, portiere del Fasano di calcio a 5, sta affrontando una dura malattia.

Ventisette anni, è nato a Rieti, dove ha vissuto i primi anni. Nei giorni scorsi, con grande coraggio, ha scritto un post su facebook: "Vado in coma farmacologico", per indicare una nuova fase della sua lotta contro la malattia.



