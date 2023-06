La reatina Giovanna Mostarda a Jakarta per la seconda conferenza dei Giovani Asean

RIETI - La reatina Giovanna Mostarda a Jakarta, per partecipare alla seconda conferenza dei Giovani Asean – Italia organizzata da Global Action. Una vetrina internazionale per il ruolo importante dei giovani nel mondo. Giovanna Mostarda, studentessa al quinto anno del Liceo Scientifico Carlo Jucci è da sempre in prima linea per il sociale, infatti, è una volontaria della Croce Rossa Italiana di Rieti e da diversi anni ricopre incarichi studenteschi come Rappresentante d’Istituto del suo Liceo, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti e del Coordinamento Regionale delle consulte.

Tre giorni importanti dal 29 al 31 maggio, con 30 studenti provenienti dai paesi del sud-est asiatico e tre giovani italiane compresa Mostarda. I giovani coinvolti hanno toccati temi come la digitalizzazione, il cambiamento climatico, la valorizzazione dei giovani e la sicurezza alimentare. Giovanna e le colleghe italiane hanno potuto offrire un loro contributo all’evento, insieme al Ministero per gli Affari Esteri.

«Un tassello importante per le relazioni internazionali del nostro paese, – dichiara Giovanna Mostarda da Jakarta - esperienza formidabile per me e tre ragazze italiane.

Abbiamo avuto modo di vivere in prima persona un evento così rilevante. A Jakarta lascio una piccola parte di me, con giornate indimenticabili. Sono ancora emozionata per il mio intervento sul palco, dove ho parlato dell’importanza dello sviluppo dei giovani e la necessità di investire nelle risorse. Portare la mia piccola città nella capitale indonesiana mi riempie di orgoglio», conclude Giovanna Mostarda durante il suo rientro in Italia.

Tre giorni importanti per l’esperienza personale della reatina classe 2005. Giovanna Mostarda un volta rientrata in Italia sarà già impegnata per preparare al meglio la Festa dello Studente 2023, in programma il 5 giugno.