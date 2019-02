UNDER 15 PROVINCIALE

RIETI – Cala il sipario sulla tredicesima giornata del campionato Under 15 provinciale e sul quindicesimo turno delle categorie Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Vittorie per Rieti e Casali Poggio Nativo, luci ed ombre per Sporting e Cantalice. Rinviate per maltempo due partite.Tra le mura amiche, il Cantalice spazza via 8-0 il Poggio Moiano e raggiunge in vetta l’Eretum Monterotondo a pari punti. Per i vincitori, doppietta di Piras e reti di Tavani, Battisti, Dionisi, Campanelli, Filippi e Lippoli.Sorride anche Casali Poggio Nativo, che supera 4-1 gli ospiti dello Sporting Rieti, grazie ai due gol di Ceccarelli e alle marcature di Marinaj Kledy ed Esposito. L’unico centro degli avversari è realizzato da Volpicelli. Andrea Colantoni, allenatore Casali: «In queste ultime tre settimane, abbiamo lavorato duramente per interrompere la serie negativa. Ora che il gruppo è tornato ad ottenere risultati positivi, importanti soprattutto per il morale, dobbiamo cercare di mantenere questo trend».Finisce 2-2 tra Maglianese e Sport Selci. I padroni di casa segnano con Francesconi e Borionovi.Rinviate Brictense - Passo Corese e Velinia - Eretum Monterotondo.Turno di riposo osservato dalla Pro Calcio Studentesca e dal Real Monterotondo Scalo.Eretum Monterotondo, Cantalice 30; Real Monterotondo Scalo 27; Casali Poggio Nativo 21; Poggio Moiano 19; Sporting Rieti 15; Pro Calcio Studentesca, Sport Selci 14; Maglianese 8; Velinia 7; Passo Corese 2; Brictense 0.Torna a vincere il Rieti (undicesimo a 14 punti) dei tecnici Stefano Valentini ed Angelo Morreale: sul proprio campo, i reatini si impongono 2-0 ai danni del Sabazia (ottavo a 19). Decisiva la doppietta di Grassi. Proprio mister Valentini analizza la gara: «Una bellissima partita disputata in un sabato ricco di pioggia. Abbiamo costruito molte occasioni da gol e abbiamo sicuramente meritato il risultato finale. Complimenti ai ragazzi per la mentalità vincente e la caparbietà mostrate nel corso di tutto il match. Nonostante alcune assenze rilevanti, abbiamo dimostrato il nostro valore».Successo per lo Sporting Rieti, k.o per il Cantalice. I vincitori (settimi a 26 punti) travolgono 6-1 in trasferta la Due Ponti (terzultima a 12), mentre gli sconfitti (quarti a 29) subiscono un 4-0 dagli ospiti del Club Olimpico Romano (secondi a 39, a -2 dal primo posto occupato dal Futbolclub).