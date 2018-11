UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Archiviata la sesta giornata dei campionati Under 15 provinciale, Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Nell’Under 15, Cantalice continua a vincere, mantenendo la vetta solitaria e il punteggio pieno. Nell’Under 14, primo successo della stagione per il Rieti e tre punti anche per Sporting e Cantalice.Altri tre punti, vetta solitaria e punteggio pieno per il Cantalice, che travolge per 8-0 i padroni di casa del Velinia. Per gli ospiti, poker di D’Angeli, doppietta di Lippoli e reti di Colasanti e Battisti.Termina 4-2 per lo Sport Selci la gara contro lo Sporting Rieti. La squadra di casa vince grazie alla doppietta di Angeletti e ai gol di Antonini e Quintili. Gli avversari segnano, invece, con Ciogli e Giuseppini.Pesante sconfitta per la Maglianese contro l’Eretum Monterotondo: al termine del match, è 8-0 per gli ospiti.Male anche Passo Corese, surclassato per 10-0 dal Real Monterotondo.Non si sono giocate le sfide La Sabina-Poggio Moiano e Pro Calcio Studentesca-Brictense. Thomas Fasciolo (Poggio Moiano): «Gara ufficialmente rimandata al 5 dicembre alle ore 15».In questa giornata, turno di riposo osservato da Casali Poggio Nativo.Cantalice 18; Eretum Monterotondo, Real Monterotondo 15; Casali Poggio Nativo 12; Sport Selci 10; Sporting Rieti 9; Maglianese 6; Passo Corese 5; Poggio Moiano, Velinia e Pro Calcio Sudentesca 4; La Sabina, Brictense 0.Arriva finalmente la prima vittoria per il Rieti, che batte 3-1 il Fiano Romano (6 punti). Decisiva la tripletta di Giannecchini. Stefano Valentini, tecnico Rieti: «Primi 3 punti che ci consentono, soprattutto sul piano emotivo, di continuare a lavorare per crescere sempre di più. Complimenti ai miei ragazzi, che non si sono mai abbattuti, e al mio collaboratore e amico instancabile Angelo Morreale. Sabato ci aspetta un’altra partita dura contro i primi della classe dell’Eretum Monterotondo. Affronteremo la gara con la consapevolezza di voler dimostrare che siamo una buona squadra, che, con tanti elementi nuovi, deve continuare a migliorarsi e fornire buone prestazioni».Successi per entrambe le reatine, Sporting Rieti e Cantalice. La prima batte in trasferta 4-1 Città di Palombara (3 punti), mentre la seconda si impone per 3-0 in casa dell’Achillea (6 punti). Lo Sporting, che sale così a 9 punti, segna con Salmi, Volpicelli, Maroccia e Leonetti, mentre il Cantalice, ora a 12, va a segno due volte con Rosati e poi con Chimielik.