UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Una quinta giornata di campionati Under 15 provinciale, Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F) ricca di gol. Nell’Under 15, Cantalice continua a vincere e rimane l’unica squadra a punteggio pieno. Sempre in questa categoria, successi anche per Casali Poggio Nativo e Velinia. Nell’Under 14 regionale, ennesima sconfitta per il Rieti, mentre nell’Under 14 provinciale, altri 3 punti per il Cantalice, ma k.o per lo Sporting.Vince, rimane a punteggio pieno e va in vetta solitaria il Cantalice, che travolge per 8-0 la Maglianese. Per i padroni di casa, a segno Battisti, Vannozzi, Brucchieri, Colasanti, Dionisi, Lippoli, D’Angeli e Maioli. Il Cantalice ha anche vinto per 2-0 (reti di Battisti e Vannozzi) contro Casali Poggio Nativo nel recupero della 3° giornata giocatosi mercoledì 7 novembre. Eusebio Dionisi (Cantalice): «Due belle vittorie in questa settimana, che ci consentono di rimanere a punteggio pieno e primi in classifica. Sei punti sicuramente meritati».Torna al successo proprio Casali Poggio Nativo, in questo caso vincente per 3-0 contro la Pro Calcio Studentesca. Decidono i due gol di Marinaj Kledy e la rete di Esposito. Andrea Colantoni, tecnico Casali Poggio Nativo: «Sono molto orgoglioso della mia squadra, che comprende anche una ragazza (Eleonora Anniballi) e tre nati nel 2006, tra cui il nostro bomber Marinaj Kledy. La forza di questo gruppo è l'amicizia che li lega dentro e fuori dal campo e sono felice di essere il loro allenatore da 7 anni. Questi ragazzi mi hanno dato grandi soddisfazioni, come quella nella quale, quando erano pulcini, si sono piazzati terzi su 176 squadre alla Gazzetta Cup».Primi tre punti della stagione per il Velinia, che batte in trasferta per 1-0 la Brictense. Decisiva la rete di Cioni.Finisce 0-0 la sfida tra Passo Corese e Sport Selci.Sconfitta sonora per La Sabina, surclassata per 13-0 in casa dell’Eretum Monterotondo.Perde anche Poggio Moiano, in questo caso per 4-1 contro gli ospiti del Real Monterotondo. I padroni di casa segnano l’unico gol con Principessa.In questa giornata, turno di riposo osservato dallo Sporting Rieti.Cantalice 15; Eretum Monterotondo, Casali Poggio Nativo, Real Monterotondo 12; Sporting Rieti 9; Sport Selci 7; Maglianese 6; Passo Corese 5; Poggio Moiano, Pro Calcio Studentesca, Velinia 4; La Sabina, Brictense 0.Quinta sconfitta in cinque gare per il Rieti, che questa volta cade per 6-0 in casa del Sansa, che, insieme al Real Monterotondo, mantiene il punteggio pieno. Il Rieti è, invece, ultimo in classifica ed è l’unica squadra del girone ancora a zero punti.Reatine in chiaroscuro per quanto riguarda questo raggruppamento: vince Cantalice, perde lo Sporting Rieti. La prima trova altri tre punti battendo 6-1 gli ospiti della Castelnuovese (8 punti), mentre la seconda cade in casa per 5-1 contro il Futbolclub (10 punti). Per il Cantalice, a segno due volte Chimielik, Amici, Maioli, Rosati e Del Rio. L’unica rete dello Sporting è realizzata da Volpicelli. Cantalice a 9 punti, Sporting fermo a 6.