RIETI – Resi noti i gironi e calendari per il prossimo campionato Under 15 regionale (Giovanissimi Regionali). L’unica squadra reatina a figurare tra le partecipanti nei quattro raggruppamenti disponibili è la Valle del Tevere, inserita nel girone B, composto da altre 15 compagini della Capitale, tra cui Fiano Romano, Grifone Gialloverde e Atletico Vescovio. Si comincia domenica 30 settembre con il girone d’andata, che durerà fino al 13 gennaio. Nella settimana successiva, il 20 gennaio, partirà, invece, il girone di ritorno, che terminerà il 12 maggio. La Valle del Tevere disputerà le partite in casa sul sintetico del Comunale di Forano.



GIRONE B

Valle del Tevere, Accademia Real Tuscolano Calcio, Boreale Don Orione, Fiano Romano, Grifone Gialloverde, Sansa F.C, Spes 1908, Time Sport Roma Garbatella, Tirreno, Acquacetosa Centro Calcio, Atletico Vescovio, Circolo Canottieri Roma, Fonte Meravigliosa, Futbolclub, Nuova Milvia, Villalba Ocres Moca 1952.



IL CALENDARIO

1°giornata: Accademia Real Tuscolano Calcio – Valle del Tevere (andata: 30/9, ritorno: 20/1)

2°giornata: Valle del Tevere – Fiano Romano (7/10, 27/01)

3°giornata: Sansa – Valle del Tevere (14/10, 3/2)

4°giornata: Valle del Tevere – Time Sport Roma Garbatella (21/10, 10/2)

5°giornata: Grifone Gialloverde – Valle del Tevere (28/10, 17/2)

6°giornata: Valle del Tevere – Tirreno (4/11, 24/2)

7°giornata: Boreale Don Orione – Valle Del Tevere (11/11, 3/3)

8°giornata: Valle Del Tevere – Spes 1908 (18/11, 10/3)

9°giornata: Villalba Ocres Moca 1952 – Valle del Tevere (25/11, 17/3)

10°giornata: Valle del Tevere – Acquacetosa Centro Calcio (2/12, 24/3)

11°giornata: Circolo Canottieri Roma – Valle del Tevere (9/12, 31/3)

12°giornata: Valle del Tevere – Futbolclub (16/12, 7/04)

13°giornata: Fonte Meravigliosa – Valle del Tevere (23/12, 28/4)

14°giornata: Valle del Tevere – Atletico Vescovio (6/1, 5/5)

15°giornata: Nuova Milvia – Valle del Tevere (13/1, 12/5)

