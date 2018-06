di Christian Diociaiuti

RIETI – Contro le dicerie e i veleni. Il nuovo Rieti è alle prese con la costruzione del club, recentemente ha presentato domanda d’iscrizione in C e ora deve guardare all’aspetto sportivo. Della prima squadra, certo, ma anche delle giovanili. Ed è qui che sono circolate, evidentemente, voci che non sono piaciute al club e al presidente Marini: “In riferimento ad alcune notizie circolate nei giorni scorsi sulla paventata possibilità che alcune squadre del settore giovanile possano essere ubicate a svolgere l’attività agonistica al di fuori della città di Rieti e della sua provincia e più precisamente presso società dilettantistiche romane, il presidente del Fc Rieti srl Gianluca Marini intende smentire categoricamente tale ipotesi. Dalle indagini svolte dai nostri legali, sembra effettivamente che un soggetto non autorizzato da alcuno all’interno di Fc Rieti srl, abbia contattato le stesse compagini dilettantistiche della Capitale a tale scopo, motivo per il quale la società valuterà di intraprendere ogni azione legale a difesa della propria immagine. Come ribadito più volte in passato dal presidente Marini, il Settore Giovanile di Fc Rieti srl dovrà diventare senza alcun dubbio, il fiore all’occhiello della società e per questo motivo ci stiamo adoperando di concerto con le altre realtà locali per trovare le sinergie necessarie per garantire a tutti nostri tesserati (allenatori e calciatori) la miglior condizione possibile per poter svolgere l’attività sportiva”.



CICCAGLIONI ADDIO

Dunque non fuori Rieti. Ma Marini nei giorni scorsi aveva tenuto a precisare che il Ciccaglioni con buonissima probabilità, non sarà la sede di gioco prinicipale di Berretti, Allievi e Giovanissimi Nazionali. Per la prima squadra si apre l'ipotesi di una preparazione a Cantalice (sintetico di via Costa o Ramacogi), visto che al Terminillo (una meta che non sarebbe dispiaciuta agli amarantocelesti), nella settimana calda della preparazione, sarà ospite il Lecce (15-29 luglio). E il sintetico di Cantalice, come il Gudini, sono i candidati per ospitare allenamenti e gare delle giovanili amarantocelesti, Berretti e Allievi e Giovanissimi Nazionali. La società non vuole, infatti, utilizzare il Ciccaglioni, col manto di gioco ko, ed è intenzionata a rimodernarlo (così come l'antistadio Bergamini, da far diventare in erba), ma le questioni primarie da risolvere sulla prima squadra, rinviano la discussione soprattutto col Comune. Dal club si apprende che per accedere ai fondi del credito sportivo utili a rifare i terreni di gioco, è necessaria una gestione che non sia quella attuale (3anni+3), ma ben più lunga. Se ne discuterà poi. Intanto le giovanili dovranno migrare, ma non fuori Rieti e su campi di ottimo livello come quello cantaliciano e/o su quello di Molino della Salce.

