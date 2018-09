RIETI - «Non lasciatevi scappare l’occasione di visitare il paesino sabino di Monte Santa Maria, comune di Poggio Nativo, che per tre giorni sarà in festa, da venerdì 7 settembre a domenica 9». E’ l’invito rivolto a tutti dai giovani dell’Associazione socio culturale “Quissi du Monte”.



Monte S. Maria è un piccolo borgo di 100 abitanti noto per le sue ciliegie, arroccato sulla strada provinciale 42 Mirtense, tra Castelnuovo di Farfa e Poggio Nativo, che ha trovato in questo gruppo di giovani la speranza e la forza di organizzare l’annuale festa di settembre, che onora il santissimo nome della Madonna e che quest’anno offrirà un programma ricco di eventi a base di “liscio” e di stand enogastronomici.



Le serate di venerdì 7 settembre e di sabato 8 saranno dedicate alla musica di Allegrini & Trebiani Band e a quella di Roberto Billi, alla pizza cotta a legna nell’antico forno del paese a alle gustose sagne impastate dalle signore del borgo e condite con l’olio extravergine della sabina e con un sugo di antica tradizione. La domenica sarà invece dedicata alla solenne processione e all’omaggio ai caduti, con la partecipazione della banda musicale “Giuseppe Verdi” di Poggio Nativo.



L’Associazione socio culturale “Quissi du Monte”, è nata lo scorso anno ed è composta da giovani monticiani che, con il consiglio e l’aiuto degli anziani del paese, hanno scommesso sulla possibilità di continuare ad organizzare una festa che si tramanda da tempo e sulla quale l’intera comunità locale conta per ritrovarsi e mantenere vivo l’orgoglio di abitare in questo piccolo borgo, che rischia come tanti paesini sabini di non avere futuro e di continuare a spopolarsi.

