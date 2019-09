© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Momenti drammatici e di paura nelle acque del fiume Velino tra Ponte Cavallotti e la passerella in zona San Francesco. Una giovane donna poco più che 20enne (C.S. le iniziali) è finita nelle acque del fiume ed è stata salvata dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Ancora da accertare però quanto accaduto questa sera poco dopo le 21.La giovane si trovava in uno dei locali presenti lungo il fiume Velino quando si sarebbe poi allontanata risalendo a piedi il sentiero che costeggia l'argine fin oltre il punto di partenza delle bicilette sull'acqua per la tradizionale competizione in occasione della Festa del Sole.Una volta lì la giovane avrebbe manifestato la volontà di gettarsi in acqua richiamando l'attenzione di avventori e passanti che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco quando la donna è finita in acqua.In particolare un operatore - giunto sul posto - si è introdotto in acqua traendo in salvo la ragazza anche grazie all'ausilio di un gommone immediatamente messo in acqua.Una volta fuori la giovane è stata monitorata dal personale medico-sanitario del 118. Sul posto - oltre ad una folla di curiosi - anche gli agenti della Squadra volante della Questura di Rieti.