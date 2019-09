RIETI - Si cercano tre persone ritenute responsabili di aver spinto e fatto cadere in acqua, nel fiume Velino, una 17enne poi fortunatamente soccorsa dai vigili del fuoco ieri sera. Sul momento le prime testimonianze oculari avevano riferito di un apparente gesto volontario. Invece secondo quanto poi emerso dal racconto della giovane e di quello di una donna che era in sua compagnia la ragazza è stata spinta in acqua da tre giovani di cui al nomento non si conosce l'identita. Indaga la polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA