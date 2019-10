RIETI - In vista delle Giornate Fai d'Autunno del 12 e 13 ottobre, il Gruppo Fai di Rieti illustrerà le iniziative nel territorio reatino durante una conferenza stampa. L'appuntamento è per sabato 5 ottobre, alle ore 10, nell'aula magna del Liceo Classico Marco Terenzio Varrone.



Durante l'evento, interverranno:

- In rappresentanza del Gruppo Fai di Rieti: il capogruppo Emanuela Varano, il dirigente scolastico del Varrone, professoressa Stefania Santarelli e il professor Simone Nardelli.

- In rappresentanza del Gruppo Fai Sabina: Daniela Barillà ed Enrico Galantini.

- Il provveditore agli studi di Rieti, professor Giovanni Lorenzini.

- I sindaci dei comuni reatini coinvolti nelle iniziative.