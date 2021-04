Giornata nazionale della salute della donna, per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili

RIETI - In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, la Asl di Rieti, in collaborazione con Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza in provincia di Rieti la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile: una settimana dedicata alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

L’ospedale de Lellis di Rieti è tra i 180 ospedali italiani premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa. Quest’anno, anche grazie alla referente aziendale Bollini Rosa Cristina Mariani e la coordinatrice sanitaria aziendale Antonella Stefania Morgante, sono 23 i reparti ospedalieri e i servizi territoriali della Asl di Rieti coinvolti nell’iniziativa. Per l’occasione, verranno effettuate gratuitamente visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info Point e distribuzione di materiale informativo.

Presso la Medicina Fisica e Riabilitativa sarà possibile effettuerà un focus su Mialgia e Fibromialgia. Neurologia: visite specialistiche con focus su prevenzione e cura dell’epilessia e dell’emicrania. Senologia: visita senologica, eco mammaria e mammografia. Nefrologia: focus sulla prevenzione malattie renali e infezioni delle vie urinarie nella donna. Psichiatria: focus su orientamento alla diagnosi delle patologie psicologiche/psichiatriche. Chirurgia vascolare: visite specialistiche con esame diagnostico eco color doppler arti inferiori con focus su prevenzione e cura delle malattie varicose. Reumatologia: visite specialistiche con esami strumentali con focus sull’osteoporosi. Diabetologia, Oftalmologia e Cardiologia insieme: visite specialistiche con consulenza diabetologica e dietologica, fondo dell’occhio oculare e visita cardiologica con elettrocardiogramma. Ginecologia e Ostetricia: visite, consulenze e colloqui in presenza. Pneumologia: focus su donna e fumo. Salute Materno Infantile: colloqui psicologici sui disturbi del comportamento alimentare. Chirurgia generale, Chirurgia senologica insieme: visita chirurgica senologica. Dipartimento Salute Mentale: open day fragilità e dipendenze e ludopatia. Gastroenterologia e Endoscopia digestiva: visita gastroenterologica per la valutazione della sindrome dell’intestino irritabile della donna. Cure palliative e Terapia del dolore: focus sulla cervicalgia. Radioterapia: open week con visite e controlli. Otorinolaringoiatria: focus su donna e fumo. Laboratorio Analisi: analisi assetto lipidico ematico, emocromo, colesterolo totale, Hdl, Ldl, trigliceridi. Ortopedia e Traumatologia: focus su patologie ortopediche femminili in età evolutiva. Nutrizione clinica: focus su aspetti nutrizionali nelle patologie: malnutrizione, obesità, osteoporosi, cancro. Centro antiviolenza CA: sportello ascolto telefonico.

A partire da oggi, 6 aprile 2021, saranno consultabili su www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Per maggiori informazioni e aderisione visitare il sito www.bollinirosa.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA