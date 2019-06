© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti senza tabacco. Venerdì scorso in tutto il mondo è stata celebrata la Giornata senza tabacco e nella nostra città è stato un successo grazie alle manifestazioni organizzate dalla Lilt in collaborazione con Miur, Asl, Asm, Coni, Liceo scientifico Jucci, Ipssseoa.Sulla spinta dello slogan “Non mandiamo in fumo il pianeta”, è stato allestito un gazebo nel cortile del Liceo Scientifico, quartier generale di numerosi studenti e studentesse, che si sono prodigati senza riserva per raccogliere intorno all’Istituto quanti più mozziconi di sigarette, coordinati da rappresentanti dell’Asm e supervisionati dai professori Antonietta Tiberi Vipraio, Gioia Lauri, Valerio Zirretta, Maria Rosaria Proietti, Soave Miccadei, Claudio Zanotti e Luigina Grassi per la raccolta in succursale. Soddisfatto il presidente della Lilt Zepponi. “Con questa giornata – ha commentato – si vogliono ricordare a tutti i danni del tabacco a persona, ambiente e collettività per il costo non indifferente delle operazioni di raccolta e smaltimento dei residui delle sigarette”.In parallelo anche il Coni si è mobilitato nelle strade, insieme al presidente dr. Luciano Pistolesi i giovanissimi atleti hanno scandagliato e ripulito dalle cicche gli spazi antistanti lo stesso campo scuola.A seguire nel pomeriggio la maratona informativa contro il tabacco è proseguita con la divulgazione del materiale illustrativi del gazebo Lilt, posizionato all’ingresso del Centro Commerciale Perseo, grazie ai volontari Franco Scipioni, Filippo Orlandi, Gianni Brunelli e il personale dell’Asm, Eslami Shkoofe, Rosella Pacifico, Francesco Ciogli e Gaspare Nacchia.Nella serata la giornata si è conclusa istituzionalmente in Prefettura, con la partecipazione del vice presidente Lilt Flavio Fosso alla cerimonia di Celebrazione della Festa della Repubblica.