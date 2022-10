Giornata mondiale della salute mentale: il 10 ottobre (H)Open Day

RIETI - In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, la Asl di Rieti, in collaborazione con Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)Open Day Salute Mentale. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

Nella giornata del 10 ottobre, equipe multidisciplinari del Dipartimento di Salute mentale della Asl di Rieti offriranno la possibilità di eseguire gratuitamente visite, consulenze e colloqui presso l’ambulatorio del Dipartimento di salute mentale del Distretto Rieti 1 di via delle Ortensie a Rieti, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 (prenotazioni al numero 0746/278735) e presso l’ambulatorio del Presidio ospedaliero di Rieti (piano terra) dalle ore 8:30 alle ore 13:00 (prenotazioni al numero 0746/278219).

Nella medesima giornata presso l’ambulatorio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva del Consultorio di via del Terminillo 42, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, verrà svolta attività di informazione, accoglienza e orientamento relative al funzionamento del servizio, in merito al percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo, con visite neuropsichiatriche e visite psicologiche gratuite (prenotazioni ai numeri 0746/279400 – 0746/279413). Presso il Consultorio di via del Terminillo, 42 sarà inoltre attivo un servizio che fornirà informazioni in materia di adozione e affido familiare (prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14 ai numeri 0746/279441 – 0746/279442 o per email antonella.brunelli@asl.rieti.it – angela.marota@asl.rieti.it).

Presso il Centro disturbi del comportamento alimentare presente in piazza Vittorio Emanuele II a Rieti (ingresso palazzo Dosi) dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 verranno fornite informazioni relative al funzionamento del centro, offrendo accoglienza alle richieste e orientamento in merito ai percorsi di cura (dalla valutazione alla presa in carico) attraverso consulenza dietistica e consulenza psicologica (prenotazioni dalle ore 8 alle ore 14 al numero 0746/279288 o per email r.bonifazi@asl.rieti.it).

Sempre nella giornata del 10 ottobre presso l’ambulatorio dipendenze del Distretto Rieti 1 di via delle Ortensie a Rieti, gli specialisti dell’Unità Attività Terapeutiche Riabilitative per i Disturbi da uso di Sostanze e nuove Dipendenze svolgerà gratuitamente visite, consulenze, colloqui in presenza e uno screening con somministrazione di questionari su salute mentale e consumo di alcol a rischio (orario 8:00 – 14:00 – non è richiesta la prenotazione).

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale la Asl di Rieti in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Rieti ha inoltre organizzato per gli studenti degli Istituti superiori del territorio della provincia di Rieti un incontro formativo sui temi “affettività, sessualità, emozioni e salute mentale” che si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l’aula Magna della Asl di Rieti in via del Terminillo, 42.