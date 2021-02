Giornata mondiale contro il cancro pediatrico, successo per “Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno”

RIETI - A Rieti ha avuto un grande successo di partecipazione, nonostante la pandemia, la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, promossa in Italia da Fiagop e a Rieti dall’Alcli.

Dopo l’apertura ufficiale delle celebrazioni sabato scorso 13 febbraio con il convegno online “Riabilitazione no limits – Ematologia e Oncologia pediatrica: Riabilitazione e sport nel cammino verso la guarigione”, promosso da Fiagop in collaborazione con Aieop, in tutta Italia il 14 e il 15 febbraio è stata organizzata in molte città italiane, l'iniziativa green&solidale "Diamo Radici alla speranza, piantiamo un melograno" e fino al 28 febbraio presso i centri trasfusionali si svolgerà l'iniziativa "Ti voglio una sacca di bene". Tutte le informazioni su www.giornatamondialecancroinfantile.it

«Anche quest’anno nonostante la pandemia, abbiamo seminato speranza con le piantine di melograno – sottolinea la Presidente dell’Alcli, Santina Proietti – tutto il Consiglio direttivo vuole ringraziare le scuole che ancora una volta hanno dimostrato sensibilità e solidarietà, grazie a dirigenti ed insegnanti motivati e sempre in prima linea e grazie ai bambini che hanno compreso il senso della giornata dedicata a compagni e compagne malate in attesa delle cure più efficaci”.

Hanno aderito alla messa a dimora del melograno le classi IV e V degli Istituti comprensivi Cirese, Villa Reatina, Vazia, P.zza Tevere, Minervini, Marconi.

Inoltre nell’ edizione 2021 è stato posto al centro del programma internazionale lo sport, come mezzo per affrontare la malattia oncologica e come concreto supporto anche nella riabilitazione post terapia e l’Alcli per la prima volta ha messo a dimora un melograno anche nel tempio dello sport, nel lo stadio di Atletica Raul Guidobaldi.

Gli atleti della "Studentesca Andrea Milardi" guidati da Albero Milardi hanno piantato nel verde dello Stadio la piantina di melograno – «Proprio nel luogo dove sono stati raggiunti molti record mondiali, speriamo di raggiungere anche noi l’obiettivo grande che è quello di cure sempre più mirate ed innovative per i bambini malati - ha commentato Santina Proietti – si dice che nella lotta al cancro, tutti insieme possiamo essere “parte della cura”.

A Rieti ha messo radici la speranza».

Fino al 28 febbraio in accordo con l’Avis di Rieti, l’Alcli ha aderito anche all’iniziativa “Ti voglio una sacca di bene” finalizzata alla raccolta di sangue per gli ospedali pediatrici. Tutta la cittadinanza sensibile al tema è invitata a partecipare. Il donatore è invitato a scattarsi un selfie nel corso della donazione per poi condividerlo sui suoi social, utilizzando gli hashtag #unasaccadibene #iodono #iostoconfiagop

