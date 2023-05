Il 13 maggio la Asl di Rieti celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere con esami e consulti specialistici gratuiti

RIETI - Sabato 13 maggio la Asl di Rieti celebrerà la Giornata Internazionale dell'Infermiere commemorata in tutto il mondo in occasione dell'anniversario della nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell'infermieristica moderna.

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, grazie al prezioso supporto del Dipartimento delle Professioni Sanitarie aziendale, ha programmato un evento dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute con l’esecuzione di screening e consulti specialistici gratuiti a Rieti, in piazza Vittorio Emanuele II grazie ad un ambulatorio mobile, a Poggio Mirteto presso la sede distrettuale in via Finocchieto e ad Amatrice, presso il PASS presente nella frazione Villa S. Cipriano.

Dalle ore 9 alle ore 14 i cittadini potranno eseguire gratuitamente e senza alcuna prenotazione il test della vitamina D (con prelievo – dedicato alle donne), il test del PSA (con prelievo – dedicato agli uomini), il test HCV per l’epatite C, la misurazione dei parametri vitali, consulti specialistici e prenotazione dei percorsi di screening oncologici (mammella, cervice uterina, colon retto): inoltre, grazie ad un infodesk, personale dedicato sarà a disposizione di tutti i cittadini per fornire informazioni utili sulla Giornata, sulla figura dell’infermiere e più in generale sull’importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l’incidenza delle malattie e per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita.