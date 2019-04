Ultimo aggiornamento: 09:51

RIETI - Grande risposta all’iniziativa “È più semplice non sporcare che pulire…”, la 5° Giornata Ecologica che si è svolta a Toffia. La raccolta, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Toffia in collaborazione alla Banda Musicale e in sintonia con la Pro Loco ha visto numerosi partecipanti con l’intento di ripulire il territorio. Gli abitanti di Toffia, attrezzati per la giornata hanno svolto un buon lavoro raccogliendo numerosi rifiuti abbandonati, che è terminata con un pranzo conviviale offerto dal Centro Anziani a tutti i partecipanti.Molto importante la presenza di numerosi giovani che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa come sottolineato anche dal vice sindaco Danilo Pezzotti: « Ringraziamo tutti i cittadini, alcuni molto giovani, e tutte le associazioni quali la banda musicale Toffia la Pro loco Toffia, il Centro anziani di Toffia, la società Servizi Industriali srl, che hanno dedicato il loro tempo per il bene del nostro paese. È grazie a tutti loro che é stato possibile raccogliere i rifiuti abbandonati sul territorio, abbiamo fatto molto ma purtroppo non siamo riusciti a completare il lavoro, presto ci adopereremo per completarlo. La speranza è quella di migliorare il senso civico dei cittadini e proprio per questo abbiamo intenzione di coinvolgere anche le scuole di Toffia, per sensibilizzare, a partire dai più giovani, che basta la buona educazione delle persone per mantenere pulito il nostro paese senza ricorrere alle giornate ecologiche».