Giornata ecologica al Terminillo. Sanesi: «Numerosi apprezzamenti anche dai turisti»

RIETI - Grande successo e apprezzamento per la Giornata ecologica organizzata al Terminillo da Asm Rieti e Comune di Rieti. Nell’appuntamento odierno, 11 agosto, sono stati raccolti 3600 kg di rifiuti.

Nel dettaglio, si tratta di 1620 kg di ingombranti, 1280 kg di metallo, 220 kg di frigoriferi, 220 kg di televisori, 260 kg di elettrodomestici.

Numerose anche le chiamate al numero dedicato da Asm per la navetta destinata alla raccolta a domicilio.

«La Giornata ecologica, oltre a far registrare numeri di raccolta importanti, si è rivelata un grande successo, anche oltre le aspettative, con copiosi apprezzamenti da parte di residenti e turisti – spiega l’assessore alla Sostenibilità ambientale, Giuliano Sanesi – Tra le tante una coppia di anziani turisti veneti che, incuriositi dall’attività, si sono fermati a chiedere informazioni e hanno riferito che, nel loro Comune, viene effettuata la raccolta domiciliare su chiamata ma non questo tipo di attività. Hanno voluto esprimere complimenti convinti e sentiti agli operatori di ASM e all’Amministrazione comunale. Oltre ai volumi raccolti, ci sembra che la Giornata abbia colto nel segno rappresentando quel messaggio di rispetto dell’ambiente e collaborazione tra Istituzioni e cittadini che è uno dei nostri obiettivi. Ripeteremo sicuramente l’iniziativa in futuro».