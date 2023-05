Rieti, sabato 20 raccolta straordinaria nella Giornata ecologica

RIETI - Sabato 20 maggio torna la Giornata Ecologica. Questa volta si possono conferire anche residui di sfalci e potature.

Sabato 20 maggio è in programma il quarto appuntamento del 2023 con le Giornate ecologiche organizzate da ASM e Comune di Rieti per il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti, iniziativa riservata ai residenti del Comune di Rieti.

L’appuntamento è in programma, come ormai consuetudine, dalle ore 9 alle ore 17 presso il piazzale antistante lo Stadio Centro d’Italia. In questa occasione, sarà ritirato anche il residuo del verde da sfalci e potature.

Ricordiamo che nel corso delle Giornate ecologiche per il ritiro degli ingombranti sono conferibili:

Rifiuti ingombranti (materassi, mobili, divani)

Rifiuti metallici (reti, biciclette, scaffali metallici)

Rifiuti legnosi

Apparecchiature elettriche e/o elettroniche non più funzionanti (RAEE)

Piccoli e grandi elettrodomestici (tv, cellulari, computer, stampanti, lampadine, etc)

Non sono conferibili:

Vernici

Materiali edili e scarti di lavorazioni da ristrutturazione edile

Vetro, carta e cartone

Olii