Giornata della Memoria: il Comune di Rieti organizza un incontro con Lia Levi nella Biblioteca Paroniana

RIETI - In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Rieti - Assessorato alla Cultura - e la Biblioteca Paroniana, in collaborazione con Demea Eventi Culturali, organizzano un importante incontro che avrà come protagonista Lia Levi, scrittrice e giornalista, superstite dell’Olocausto.

L’appuntamento è per giovedì 26 gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Polo Culturale Santa Lucia, in largo Calcagnadoro. Lia Levi presenterà uno dei suoi più celebri libri, “Una bambina e basta”, vincitore nel 1994 del Premio Elsa Morante-Opera Prima che racconta la toccante storia di una bambina ebrea e del rapporto con sua madre.

L’ingresso è gratuito e libero, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni è possibile scrivere a biblioteca@comune.rieti.it o telefonare ai numeri 0746.287295-331.