Nella Giornata della donna sottoscritto in Prefettura il Protocollo contro la violenza di genere

RIETI - Oggi pomeriggio è stato sottoscritto presso la Prefettura di Rieti il “Protocollo Interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza e degli abusi, per la protezione delle vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di particolare vulnerabilità”.

Il protocollo, firmato dal Prefetto di Rieti, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica c/o Tribunale dei Minorenni di Roma, dalle Forze di Polizia, dall’’Azienda Sanitaria Locale, dall’Ufficio Scolastico Provinciale, dal Centro Antiviolenza il Nido di Ana e dal Comune di Rieti, intende creare una rete interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza e/o abusi, e per la protezione delle vittime di violenza di genere e delle vittime c.d. particolarmente vulnerabili.

Il Protocollo pone in particolare risalto gli obiettivi della formazione, della collaborazione interistituzionale, della creazione di percorsi mirati ed adeguati alle esigenze delle singole categorie vulnerabili, sviluppando sinergie interistituzionali per rendere più efficaci le azioni condivise e puntare al raggiungimento di obiettivi comuni.

Il Protocollo, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura, è “aperto” all’adesione di altri soggetti (Comuni della Provincia, per gli Ordini professionali e Centri Antiviolenza) che ne abbiano interesse.