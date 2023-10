Giornata del dono, alle Sorgenti di Santa Susanna i bambini si scambiano i libri

RIETI - Tanti bambini si sono ritrovati, stamattina, alle Sorgenti di Santa Susanna: in mano niente smartphone o tablet, ma solo libri da scambiare. Una colazione letteraria su misura per i più piccoli, quella che si è svolta fino alle 12.00, durante la quale i partecipanti hanno stretto nuove amicizie fondate sulla comune passione per la lettura, attività sempre più importante e sempre meno praticata anche tra bambini e adolescenti. Circolazione di pareri e suggerimenti, ma anche riciclo e sostenibilità alla base dell’iniziativa realizzata dal Comune di Rivodutri con il patrocinio dell’Istituto Italiano della Donazione e in collaborazione con Asd Santa Susanna, Asd Turbolenti, Pro Loco, Valle Santa Trails, Club trattori e macchine agricole d’epoca di Rivodutri, Centro Rurale europeo e Rivivi i Borghi.

Un’unione di intenti che ha dato vita ad una mattinata piacevole e totalmente gratuita per i partecipanti, che hanno anche potuto godere di una colazione sul prato, nella splendida cornice delle Sorgenti di S.

Susanna. Il tutto in occasione del Dono Day 2023 e inserito nell'ambito del progetto "Rivodutri col cuore. Il meglio della comunità". «Siamo soddisfatti della massiccia risposta da parte dei bambini e delle famiglie presenti oggi - commenta il sindaco Michele Paniconi - Trasmettere l'importanza del dono ai bambini è importante e non è cosa facile, noi ci siamo attivati in questo senso ed è bello constatare anche la piena adesione da parte dei partecipanti e delle associazioni coinvolte».

Dalle favole più classiche alla letteratura più recente: tanti i titoli che sono passati di mano in mano nel corso della mattinata, tutti testi che ora faranno compagnia ai nuovi proprietari. D’altronde lo diceva anche Umberto Eco: “i libri si rispettano usandoli, non lasciandoli stare”.