Celebrata la giornata contro il cancro infantile all'Istituto Superiore Luigi di Savoia

RIETI - Anche l’Istituto Superiore “Luigi di Savoia” sostiene l’Alcli “Giorgio e Silvia” nella giornata contro il cancro infantile. Una ricorrenza che, dal 15 febbraio, è stata spostata a questa mattina per cause metereologiche: il risultato però non cambia ed il messaggio veicolato è sempre quello di solidarietà e unione.

Emblema di questi ideali è il melograno, che proprio questa mattina è stato piantato all’interno del giardino del Savoia in via Togliatti: un albero che simboleggia, anche nella mitologia, la bellezza e la forza e che rappresenta la coesione, essendo i suoi frutti formati da tanti piccoli grani. Un gesto simbolico, compiuto metaforicamente da tutto il personale e gli studenti dell’Istituto, alcuni dei quali presenti questa mattina alla cerimonia, insieme alla preside Raffaella Giovannetti, ai docenti e ai volontari dell’Alcli.

Per la prima volta l’iniziativa coinvolge anche un istituto superiore, a sottolineare il legame forte e necessario tra una realtà importante come l’Alcli e la scuola che, ad ogni ordine e grado, ne appoggia i principi.