Rieti, “Private. Venti giornaliste nel tempo sospeso” sarà presentato al Polo di Santa Lucia

RIETI - Anche Rieti avrà la sua presentazione di “Private. Venti giornaliste nel tempo sospeso”. Dopo le date di Fara in Sabina e Passo Corese, è la volta del capoluogo sabino. L’appuntamento è per sabato 25 luglio alle 18 al Polo culturale Santa Lucia (Via delle Fontanelle) nel pieno centro della città. L’evento è organizzato da Liberi sulla Carta e il moderatore della serata sarà proprio il direttore della Fiera dell’editoria indipendente, Fabrizio Moscato.

Durante la presentazione interverranno alcune delle autrici del libro: Fabiana Battisti, Paola Corradini, Paola Cuzzocrea, Raffaella Di Claudio, Eliana Di Lorenzo, Francesca Dominici, Daniela Melone, Chiara Pallocci, Alessandra Pasqualotto, Catiuscia Rosati, Francesca Sammarco, Stefania Santoprete, Sabrina Vecchi.

L’evento è gratuito e saranno applicate le normative AntiCovid19.

“Private. Venti giornaliste nel tempo sospeso” per la casa editrice Funambolo, collana Reate, è una raccolta di venti racconti scritti da Fabiana Battisti, Tania Belli, Paola Corradini, Paola Rita Nives Cuzzocrea, Raffaella Di Claudio, Eliana Di Lorenzo, Francesca Dominici, Ilaria Faraone, Alessandra Lancia, Daniela Melone, Chiara Pallocci, Sara Pandolfi, Alessandra Pasqualotto, Maria Luisa Polidori, Monica Puliti, Catiuscia Rosati, Francesca Sammarco, Stefania Santoprete, Elisa Sartarelli e Sabrina Vecchi. L’illustrazione in copertina è a cura di Federico Battisti. La prefazione porta la firma di Barbara Palombelli. L’introduzione è invece di Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente Telefono Rosa.

I proventi delle royalties andranno infatti a sostegno dell’Associazione, che da anni è in prima linea a fornire aiuto e supporto concreti alle donne vittime di violenza. Il libro è disponibile in tutte le migliori librerie d’Italia, sugli store online e sull’ecommerce del sito della casa editrice www.funamboloedizioni.com.

Per informazioni e per seguire tutte le date di presentazione del libro Private: www.funamboloedizioni.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA