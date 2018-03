RIETI - Nella sede romana dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, durante la svolgimento dell’annuale assemblea, indetta per l’approvazione del bilancio e per la consegna dei riconoscimenti ad alcuni iscritti, la presidente Paola Spadari ha consegnato al giornalista reatino Flavio Fosso una targa in riconoscimento dei suoi “50 anni di professione”.



Flavio Fosso ha iniziato la sua attività di cronista nella redazione reatina de Il Tempo, dal 1954 al 1999, dedicandosi principalmente allo sport. Condirettore della rivista Rieti Sport ha contribuito alla nascita della prima tv privata locale. Collaboratore di numerosi giornali è stato corrispondente de “I Giganti del Basket”. Successivamente ha scritto alcuni libri di sport e recentemente ha pubblicato per i tipi della casa editrice reatina Amarganta, una raccolta di racconti storici dal titolo “E il Velino va…” di cui ha donato una copia alla presidente Spadari durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Attualmente collabora con la rivista "Orizzonti". Impegnato anche nel volontariato è vicepresidente della sezione di Rieti della Lega italiana per la lotta contro i tumori. E’ Cavaliere all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2 giugno1989.

