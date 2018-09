RIETI - Comincia domani, martedì 11 settembre, un'altra tappa di Edicolando.

Edicolando è l'insieme degli spettacoli realizzati dal teatro Potlach per la rete di imprese Ediconet.

Ediconet è un progetto realizzato nell'ambito delle "Strade del Commercio" della Regione Lazio, ideato da Cna Rieti e fatto proprio dal Comune di Rieti, per aumentare la visibilità delle aziende aderenti e fornire loro strumenti operativi per aumentare le vendite.



Edicolando racconta durante lo spettacolo la storia delle edicole ma in particolare di ogni edicola, la sua nascita, il suo passaggio da una generazione all'altra, le sue peculiarità, le sue attività.

In provincia di Rieti le edicole sono 83, delle quali 38 nel Comune di Rieti.

Ediconet ne rappresenta 31 collocate in tutta la provincia.



Gli spettacoli di questa settimana si svolgeranno a Rieti, Terminillo, Montopoli e Poggio Catino con il seguente calendario



IL CALENDARIO

Martedì 11 settembre 2018

ore 17,30 Montopoli, via Ferruti

Edicola di Anna Maria Del Bufalo



Mercoledì 12 Settembre 2018

ore 14,30 Terminillo, Via Pian De Valli 26

Edicola Bazar



Mercoledì 12 Settembre 2018

ore 17,30 Rieti, stazione, Piazza Mazzini

Edicola di Federico Dal Molin



Giovedì 13 Settembre 2018

ore 15 Montopoli, via Roma

Edicola Alice di Marcella Austeri



Giovedì 13 Settembre 2018

ore 17,30 Poggio Catino, Piazza Belvedere 7

Edicola di Roberto Binaghi

