RIETI - Giornata da dimenticare per il Rocca Valle Turano, che nella trasferta contro il Torri (terminata 6-0 per i padroni di casa), perde Stefano Carnassale a causa di un brutto infortunio. Ambulanza in campo per il centrocampista, in seguito ad un duro scontro fortuito con un avversario durante i primi minuti di gioco. Carnassale, prontamente soccorso dai suoi compagni e dai ragazzi del Torri, è stato portato al pronto soccorso del de Lellis, dove ha ricevuto le cure per la lussazione di una spalla: almeno 20 giorni di stop con tutore per lui.



«Nel ringraziare il Torri In Sabina per l’aiuto ricevuto, il Rocca Valle Turano augura a Stefano Carnassale una pronta guarigione», dichiara la società della Vale del Turano. © RIPRODUZIONE RISERVATA