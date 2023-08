Ginnastica Opera, Julieta Cantaluppi a Rieti per una masterclass il 16 e 17 settembre al PalaCordoni

RIETI - In occasione dell’apertura della nuova sede operativa a Rieti, la prestigiosa società di ginnastica ritmica Opera di Roma, in collaborazione con la Polisportiva Ardita Rieti, ha organizzato un appuntamento da non perdere: il tecnico nazionale Julieta Cantaluppi, reduce dall’esperienza al mondiale di Valencia in cui individualiste e squadra italiana hanno ottenuto il pass per le olimpiadi di Parigi 2024, sarà a Rieti, al PalaCordoni, per una due giorni all’insegna della ritmica. La Cantaluppi sarà a disposizione di tantissime ginnaste provenienti da tutta Italia.

Julieta è una ex della nazionale italiana di ginnastica ritmica, l’unica ad aver vinto 7 titoli italiani. Ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2009, ha partecipato a 6 edizioni del mondiale e conquistato un 16esimo posto alle olimpiadi di Londra 2012. La sua società è stata la Ginnastica Fabriano, di cui è tutt’oggi allenatrice.

Nel 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021 è stata responsabile, insieme alla madre Kristina Ghiurova, delle Squadre Nazionali Juniores che hanno partecipato a Tornei Internazionali e Campionati Europei.

È ed è stata allenatrice di alcune ginnaste individualiste del Team Italia tra cui:

Letizia Cicconcelli, che ha partecipato ai Mondiali di Stoccarda e attualmente ginnasta titolare della Squadra Nazionale Italiana di ginnastica ritmica

Milena Baldassarri, 6ª alle olimpiadi di Tokyo (miglior piazzamento di sempre per un’italiana), medaglia di bronzo agli Europei di Holon 2016; 9^ in finale ai Mondiali di Pesaro 2017, 7ª ai Mondiali di Sofia in Bulgaria, dove si aggiudica il 2º posto nella specialità nastro ed il 4° nella specialità palla e clavette; 9ª ai Mondiali di Kitakyushu, bronzo alla palla e oro nel team oltre che 5ª nel concorso generale si Mondiali di Sofia 2022.

Sofia Raffaeli, vice campionessa del mondo a Valencia 2023, campionessa mondiale nel concorso generale, team, cerchio, palla, nastro; bronzo alle clavette ai Mondiali di Sofia 2022; bronzo al cerchio e argento per team nell’edizione 2021.

Per informazioni sull’evento scrivere a info.asdopera@gmail.com; per i corsi a Rieti di Ginnastica Opera scrivere a ginnasticaopera@gmail.com oppure chiamare il 3891117461.”