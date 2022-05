Nazionali Confsport di serie A a Osimo, 9 podi per la Gym Art

RIETI - Terminato il lungo weekend di Osimo dove sono state svolte le Nazionali Confsport di serie A. Per la Gym Art 12 ginnaste partecipanti, 24 esercizi e 9 podi.



«Che dire?! Il merito è vostro ragazze perché lavorate duramente ogni giorno in palestra per far sì che tutti i vostri sforzi siano ripagati, grazie per non dubitare mai di noi, di tutto lo staff Gym Art - inizia così la nota della società reatina - Grazie perché siete una squadra unita in tutto e per tutto e questo sicuramente giova a vostro favore, grazie per la determinazione, per l’impegno costante e per l’amore che provate per quella che è la vostra passione. Noi sappiamo cosa c’è dietro ad un esercizio: il lavoro, il sudore, la fatica, le lacrime, gli infortuni, ma tutto viene ripagato da soddisfazioni, abbracci, risate, medaglie e podi. Oltre a conquistare numerose medaglie con gli esercizi individuali siete riuscite anche a portare sul podio il nome della nostra società per la classifica di squadra nazionale e di questo ne siamo più che orgogliose».



«Avete riconfermato quasi tutte le vostre posizioni delle due tappe regionali svolte precedentemente e quindi possiamo dire che nulla è dato dal caso…è stato tutto stra-meritato! - prosegue la nota - Come abbiamo già detto però, i numerosi risultati ricevuti sono il frutto di un lavoro di una macchina, di un mix di cose e di persone, di tanti fattori: grazie alle tecniche che seguono costantemente le nostre ginnaste, grazie a chi le ha accompagnate in gara e a chi ha seguito le nostre artine da casa, grazie alle compagne che hanno fatto il tifo per voi, e per ultimo, ma non meno importante, grazie all’amministrazione del comune di Cittaducale e della provincia di Rieti per averci concesso spazi pubblici per eseguire al meglio la nostra disciplina al fine di migliorare le prestazioni delle ginnaste e di farle volare più in alto possibile. Grazie ragazze, non smettete mai di sognare…».



Le protagoniste

Francorsi Aurora 2011

Recchioni Anastasia 2010

Reisoni Azzurra 2010

Panzironi Sara 2010

Cavalli Arianna 2009

Santarelli Beatrice 2009

Berardi Elisa 2008

Nardecchia Beatrice 2006

Grasso Francesca 2005

Pietrolucci Lucrezia 2004

Aguzzi Alice 2003

Micarelli Giorgia 2003