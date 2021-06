Per la Gym Art Rieti pioggia di medaglie alle finali nazionali

RIETI - Gym Art Rieti, successi alle finali nazionali Confsport/Asi di serie A ed Élite LIV B che si sono svolte rispettivamente a Pineto il 4/5 e a Macerata il 13 giugno. Le ginnaste reatine hanno saputo migliorare notevolmente le loro esecuzioni e sempre più motivate e sicure dei loro esercizi hanno ottenuto ottimi punteggi.



I risultati:

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A

Oro per Lucrezia Pietrolucci con fune, 11a con il cerchio

Oro per Ludovica Bianchetti alla palla, 11a con il cerchio

Argento per Elisa Berardi al corpo libero, 9a al nastro

Argento per Beatrice Nardecchia alla fune, 7a alla palla

4 °Posto per Valeria Pitotti al corpo libero, 9a alle clavette

4° Posto per Francesca Grasso al cerchio e 4a alla palla



CAMPIONATO NAZIONALE ÈLITE, LIVELLO B:

Bronzo per Beatrice Santarelli al corpo libero, 5a al cerchio

Bronzo per Arianna Cavalli alla fune, 4a al corpo libero

4°Posto per Giorgia Micarelli al nastro, 12a cerchio

La junior Maddalena Fornari dopo sue buone esecuzioni a cerchio e alla clavette conquista due terzi posti . La piccola allieva Sara Panzironi dopo un eccellente corpo libero e una buona esecuzione alla fune ottiene il secondo posto in entrambi le specialità . E alla fine il gradino più alto del podio per Maria Rachele alla palla