Serie B nazionale Confsport, brilla l'Asd Gym Rieti: 14 podi e secondo posto a livello nazionale

RIETI - Si è conclusa l’ultima competizione di specialità serie B Nazionale Confsport: ottimi riscontri per l'Asd Gym Rieti che ha ottenuto 14 podi e un secondo posto nella classifica nazionale.

La nota del club

«Molte delle nostre ginnaste hanno avuto modo di far vedere al pubblico ed ai giudici i loro esercizi, le capacità acquisite durante l’anno provando ripetutamente gli stessi movimenti. Chi non conosce la ginnastica ritmica non può immaginare quanto sia difficile scendere in pedana portando con sè il lavoro ed il sacrificio di anni trascorsi all’interno di una palestra, dimostrandolo poi in soli 1:15’. Non si conosce cosa ci sia realmente dietro ad un lancio o dietro ad un’intera esecuzione, non si conosce il motivo della scelta della musica, le emozioni che essa trasmette…noi si però, noi tecniche conosciamo tutto il lavoro che viene fatto, lo studio perfetto di ogni esercizio affinché tutto risulti unito e compatto come un puzzle, senza interruzioni. Siamo sempre più convinte che stiamo lavorando sulla strada giusta con ragazze che provano amore per questo sport e che dedicano tutto ciò che hanno a quella che è la loro passione. Un ringraziamento a tutte le tecniche della Asd Gym Art in particolare a Raffaella Ballarin, che segue le nostre ragazze tutto l’anno trasmettendo l’amore, la tecnica e il vero senso dello sport sotto tutti gli aspetti e ad Aurora e Francesca che hanno accompagnato le ginnaste in questi tre giorni di gara.

Risultati

CATEGORIA GIOVANISSIME

Santarelli Lavinia Palla 2^ classificata

Santarelli Lavinia c libero 2^ classificata

Squadra corpo libero: Campanelli Cecilia, Mattei Viola, Persio Giorgia 1^ classificate

CATEGORIA ALLIEVE

Angelucci Beatrice fune 2^ classificata

Aureli Emma c. Libero 10^ classificata

Misto clavette/c. Libero Liberati Maria Giulia, Mazzilli Beatrice 2^ classificate

Squadra palle: Antonini Marta, Angelucci Beatrice, Cingolani Francesca 1^ classificate

JUNIOR 1

Bartocci Livia c.libero 1^ classificata

Berardi Sofia palla 3^ classificata

Berardi Sofia misto cerchio/fune 2^ classificata

Esposto Flavia palla 1^ classificata

Festuccia Aleksandra clavette 1^ classificata

Festuccia Beatrice misto Cerchio/fune 2^ classificata

Coppia cerchi Festuccia A. Festuccia B 2^ classificate

Coppia palla Bartocci Livia/ Santilli Sara 6^ classificate

Santilli Sara C libero 4 classificata

JUNIOR 2

Imperatori Sofia clavette 15^ classificata, palla 18^ classificata

Romanelli Sofia clavette 2^ classificata

Cerchio 10^ classificata

Scappa ludocica palla 12^ classificata

Misto nastro / fune 6^ classificata

Magari Beatrice misto fine /nastro 5^ classificata

Paolucci Rachele palla 1^ classificata

MASTER

coppia unificata Paolucci Rachele / Scappa Benedetta 13^ classificata

Scappa Benedetta clavette 13^ classificata.

«Ringraziamo tutte le nostre ginnaste, le famiglie che le supportano e credono nella nostra grande società. Un ringraziamento speciale va all’amministrazione del comune di Cittaducale e della provincia di Rieti, per le concessioni di spazi pubblici, che ci permettono di preparare ed allenare al meglio le nostre allieve», conclude la nota della società.