RIETI - Campionato nazionale agonistico Opes Italia ha visto tantissimi podi per le ginnaste della Asd Eos Ritmica Rieti ieri a Lanciano. Le atlete reatine conquistano i numerosi titoli nelle categorie esordienti, allieve, junior e senior nei livelli Ld, Lc e Lb.Le due squadre della Eos, allieve (Sara Ragni, Anna Pastrore, Giorgia Felicioni e Alessandra Baranyuk) e senior (Beatrice Fusacchia, Benedetta Pavan e Giulia Leoncini) sono Campioni Italiani Opes nel campionato di squadra Cup.Giulia Leoncini è campionessa nazionale con cerchio e clavette nella categoria junior Ld, Giulia Galgani campionessa nazionale con le clavette, Marta Turazza campionessa nazionale con la palla, entrambe categoria senior 1, livello Lc. Per la categoria senior 2 Lc: Beatrice Fusacchia campionessa nazionale con cerchio e nastro, Benedetta Pavan vince il titolo nazionale nella palla e titolo di vice campionessa nel cerchio, per Gaia Papò doppio titolo di vice campionessa con il nastro e palla, Selene Marinelli conquista terzo posto nella palla e Beatrice D ' Orazi è 4 con la palla. Titolo nazionale con la fune per Maria Rita Aguzzi.Nella categoria esordienti Lb: Martina D'Ascenzo è terza nella specialità corpo libero, 4a nella palla, Nathaly Laconi 4a a corpo libero e 5a nella palla. Allieve 1 Lc: Anna Pastore è terza nel corpo libero e 4a alla palla, Giorgia Felicioni terza nel cerchio e 7a a corpo libero , Matilda Cerasa conquista 4 posto a corpo libero e 5º nella palla. Allieve 2 Lc: per Sara Ragni doppio bronzo nel corpo libero e cerchio, Siria Colapicchioni è 4a al corpo libero e 6a nella palla, Denisa Dumitrescu 5a nella palla e 7a a corpo libero, Martina Ferrante 5a nel cerchio e 8a a corpo libero, Alessandra Baranyuk 5a nella palla e 7a al corpo libero.«Grandi risultati per le ginnaste della Eos, allenate dalle tecniche Tatiana Sinogheikina e Silvia Grossi - si legge nella nota del club - Grazie alle famiglie delle ginnaste per il sostegno. E ora la società comincia la preparazione per il saggio di fine anno che si svolgerà 8 giugno al PalaRufina».