RIETI - Un altro grande evento sportivo nazionale sbarca a Rieti. Dal 6 all’8 dicembre, il PalaSojourner ospiterà il Campionato Nazionale d’insieme di specialità e il Trofeo per Società Elite di Ginnastica Ritmica.



«Siamo particolarmente soddisfatti per aver portato a Rieti un’altra grande manifestazione di respiro nazionale – dichiara il Consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – Soltanto come numero di atleti parliamo di oltre 500 partecipanti. Considerando le persone al seguito degli atleti, i numeri per la nostra Città saranno estremamente significativi. Ci eravamo promessi e avevamo promesso alla Città di lavorare per fare in modo che lo sport potesse diventare un veicolo di economia e turismo e, attraverso i numerosi eventi che si stanno organizzando sul territorio, anche grazie alla nostra collaborazione, stiamo mantenendo le promesse».



