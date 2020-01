RIETI - Pareggio che ha il sapore di vittoria per il Ginestra che accede alle semifinali della coppa Lazio di Prima categoria grazie al 3-1 dell'andata. Risultato storico per i gialloverdi, che per la prima volta conquistano le semifinali della competizione regionale.



Primo tempo equilibrato, con i padroni di casa che hanno cercato di ribaltare il punteggio dell’andata, ma il Ginestra è stato concentrato e pronto a farsi sentire in zona offensiva, nonostante un campo duro e pesante. Nei primi 45’, una sola l’occasione pericolosa per il Capranica: dopo un cross dalla fascia, la palla è rimasta in area di rigore senza essere immediatamente spazzata ma, per fortuna dei reatini, l’occasione non è stata colta al balzo dalla formazione viterbese. Ripresa povera di emozioni: il Capranica è andato vicino al gol con una punizione dal limite, con la palla che ha sbattuto sul palo, mentre il Ginestra ha anche provato ad andare in gol, con un’azione nitida per Spagoni che, però, non è riuscito a siglare la rete. Finale di gara sofferto per i reatini, che però sono riusciti a mantenere la porta inviolata.Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra): «Credo che questo sia un risultato unico e storico per il Ginestra: rappresenta il lavoro svolto in maniera perfetta dai dirigenti e quello svolto in maniera professionale dai giocatori. Siamo una squadra molto passionale, viviamo ogni situazione in modo vero ed autentico. Certe volte ci deprimiamo troppo, quando in campionato i risultati non arrivano, ma fortunatamente siamo un gruppo unito, solido, compatto e questo speriamo che sia per noi un inizio di una nuova fase di questa seconda parte di stagione. Speriamo di recuperare qualche giocatore, di dare spazio a qualcun altro, di far recuperare chi ha sempre giocato ed ha sempre giocato e tirato la carretta fino ad ora. Per il resto, sono contento. Personalmente è stata una soddisfazione unica, perché la coppa ha sempre un sapore diverso: il doppio confronto andata-ritorno è una cosa bella ed eccezionale. Credo che abbiamo affrontato tutto nella maniera migliore possibile. Di questa riuscita, non finirò mai di ringraziare i miei giocatori, che sono gli artefici di quanto è successo!».