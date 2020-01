© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Ginestra ha voglia di scrivere la storia della coppa Lazio. Domani, mercoledì 29 gennaio, la formazione sabina affronterà l’Atletico Capranica nel match di ritorno dei quarti di finale della competizione regionale. Lo scorso 15 gennaio, il club gialloverde si era imposto contro la squadra viterbese con un deciso 3-1, punteggio che ora concede ai reatini grandi speranze di passare il turno.Discorso qualificazione, però, ancora aperto a causa di quel gol subìto nel finale su calcio d’angolo. Al Capranica, infatti, basterà siglare due reti senza subirne per poter accedere alle semifinali ma, come detto, il Ginestra ha voglia di scrivere la storia. Desiderio che cresce anche nel cuore dei tifosi, che seguiranno la squadra all’appuntamento: la società, infatti, ha organizzato un pullman che conta già una cinquantina di posti prenotati.«Sarei contento di poter regalare la prima semifinale di coppa al Ginestra» ci ha detto in esclusiva l’allenatore dei sabini, Giancarlo Leoni che, però, mantiene alta la guardia: «Il leggero vantaggio non ci dà tanta sicurezza, ma ci permetterà di avere molte risposte per il futuro. Daremo sicuramente il massimo e tenteremo di fare la partita: è nel nostro modo di interpretare le gare, non cambieremo niente!». In seguito, Leoni si sofferma sui giocatori, veri artefici di ogni battaglia vinta: «La prima semifinale nella storia del club? Sarei contento, lo meritano…ma lo meritano più di tutti i calciatori: un allenatore non può chiedere di meglio…sono molto importanti per me sotto ogni punto di vista! Molti di loro, purtroppo, non sono al meglio ma so che si faranno trovare pronti…quindi, come dico spesso, sarà il campo a parlare...vinca il migliore!».LA GARAdomani, ore 15Atletico Capranica-Ginestra (and. 1-3) (arbitro Pisaltu di Civitavecchia)