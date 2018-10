RIETI - Vittoria in rimonta per il Ginestra che, giocando in 10 uomini e sotto nel punteggio, riesce a ribaltare il risultato contro l'Atletico Canneto e portare a casa tre punti preziosi nella III giornata di Prima categoria.



Primo tempo povero di emozioni, con continui batti e ribatti a centrocampo. La prima vera azione pericolosa la crea Canneto al 22’, con Passarani: l’attaccante ospite, dai 20 metri e su calcio di punizione, effettua un prodigioso tiro che dà l’impressione del gol ma che finisce fuori di un soffio. Trascorrono tre giri d’orologio e rispondono i padroni di casa, con un bel tiro del terzino Patras, deviato in corner dall’estremo difensore ospite Ragaglini. Il primo tempo, perciò, si conclude a reti inviolate.

Secondo tempo molto più frizzante. Al 5’ passa in vantaggio Canneto, con una splendida punizione di Passarani, con la palla che bacia l’incrocio dei pali e si insacca nel sette. Dopo pochi minuti, Ginestra rimane in 10 a causa dell’espulsione di Giontella. Nonostante ciò, al 31’ arriva il gol del pareggio con il neoentrato Cola, bravo a staccare più in alto di tutti ed a insaccare la palla in rete dopo gli sviluppi di un corner. Il sorpasso casalingo arriva al 43’ con il subentrato Piermarini, che insacca la palla in rete calciando una splendida punizione che beffa il portiere ospite sul primo palo. Il match, perciò, si conclude così: al “Comunale”, Ginestra batte Atletico Canneto con il punteggio di 2-1.



I COMMENTI

Giancarlo Leoni (allenatore Ginestra): «Per noi era una partita importante. Personalmente lo era ancor di più per vari motivi legati alla mia crescita di allenatore. Vittoria che ci serviva anche per sfatare il tabù casa. Mi è molto piaciuta la reazione dei miei ragazzi dopo lo svantaggio, sia nel punteggio che per gli uomini in campo. Abbiamo dimostrato di aver carattere e di nutrire un profondo attaccamento alla maglia ed alla società. Complimenti ai nostri. Infine, vorrei dedicare questa vittoria a mia moglie, che conosce bene il mio impegno e la dedizione in questo progetto».

Marcello Caprioli (direttore sportivo Atletico Canneto): «Partita equilibrata in 11 contro 11. Nella prima frazione entrambe le due formazioni hanno giocato bene, forse leggermente meglio noi. Poi, purtroppo, abbiamo subìto questa rimonta. Ovviamente è stata una partita maschia, dura ma corretta, giocata comunque su un campo difficile ed ostico. Vorrei fare i complimenti ai nostri avversari per la grinta, la determinazione e la voglia che hanno messo in campo dopo il nostro iniziale vantaggio: grazie a questi atteggiamenti, sono riusciti a ribaltare il risultato. In settimana lavoreremo su un aspetto che, purtroppo, ci caratterizza: giochiamo molto bene i primi 45’, salvo poi calare mentalmente nella ripresa. Bisogna lavorare e migliorare».



IL TABELLINO

Ginestra: Ifilti, Patras, Salvati (dal 25’ st. Bossi), Monte (dal 10’ st. Aureli), Giontella, Guidi, Marcangeli (dal 35’ st. Piermarini), Conti (dal 20’ st. Cola), Rossi (dal 10’ st. Pandolfi), Fiordiponti, Marcelli. A disp. Troiani, Ferri, Adenihi, Marcaccio. All. Giancarlo Leoni.

Atletico Canneto: Ragaglini, Maccioni, Gattarelli, Cacchiani, Ceccarelli, Croce, Di Cesare (dal 19’ st, Pitotti), Pastorelli, Petrivelli (dal 13’ st. Nobili e dal 45+2’st. Osoja), Valzecchi, Passarani. A disp. Chettiyar, Di Ventura, Ferretti, Mei, Tempera, Apetrei. All. Passarani.

Arbitro: Flavia Morano di Civitavecchia.

Reti: 5' st Passarani (A), 31' st Cola (G), 43' st Piermarini

Note: espulsi: Giontella (G), Maccioni e Ceccarelli (A); ammoniti: Giontella, Conti, Pandolfi, Piermarini (G), Gattarelli, Pastorelli (A); angoli: 4-3.

