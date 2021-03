Una nuova vita per lo storico negozio Gift grazie alle imprenditrici Teresa e Martina

RIETI - «Questa è una nuova primavera per me – scrive il pubblicitario reatino Bruno Targusi sulla sua pagina facebook - Quel negozio che mi ha dato tante emozioni e che Simonetta ha saputo rendere un posto unico e speciale inizia una nuova vita».

Il negozio è quello storico in via degli Elci, Gift che in vent'anni è entrato nella vita di tante persone: per una festa, una ricorrenza, un compleanno, un'occasione speciale, per la scuola, la famiglia.

Il negozio gestito con grande professionalità e passione dalla imprenditrice Simonetta Simonetti, moglie di Bruno Targusi prematuramente scomparsa, ad inizio Marzo ha iniziato una nuova vita grazie alla forza di altre due donne; Teresa e Martina che in un momento in cui nessuno ha il coraggio di dar vita ad un’impresa, hanno deciso di mettersi in gioco e raccogliere l'eredità di Simonetta, che aveva creato un'impresa con amore, sacrificio e dedizione, rimanendo nel cuore di tutti i suoi clienti.

«Io e miei figli Matteo e Francesco abbiamo la massima fiducia di due donne, due imprenditrici che già hanno dimostrato una forte abnegazione e auguriamo loro di creare un'impresa capace di nuovi slanci e nuove opportunità anche per il tessuto economico della città», commenta Bruno Targusi.

Riapre dunque Gift grazie alla forza delle donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA