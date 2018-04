RIETI - Cerimonia di riapertura dei Giardini Vincentini su cui affaccia la loggia del Palazzo nobiliare Vincentini, di proprietà della Provincia e dal dopoguerra sede prestigiosa della Prefettura di Rieti.Taglio del nastro per il cinquecentesco giardino all’italiana, orgoglio non solo cittadino ma italiano essendo uno stile imitato in tutto il mondo, alla presenza delle più importanti autorità cittadine civili, militari e religiose, tra cui il Prefetto Valter Crudo, il Presidente della Provincia Giuseppe Rinaldi, il Vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili, il vice sindaco della città Daniele Sinibaldi e un’autorevole rappresentanza delle più alte cariche delle Forze dell’Ordine.



La Presidente della Fondazione Varrone, Mariella Cari dopo aver ringraziato tutti i presenti tra cui anche l’ex Capo della Procura di Rieti, Giuseppe Saieva, ha evidenziato che il recupero dei Giardini Vicentini, pur non essendo tra i più impegnativi progetti finanziati dalla Fondazione, rappresenta però un’iniziativa molto significativa per la città stessa che si riappropria di un luogo del cuore, di uno spazio elegante e storico di incontro e di socialità.

“ La Fondazione è concreta e si attiva per rendere funzionale e vivibile questo gioiello paesaggistico che offre uno dei migliori panorami della città. Ho timore per l’incuria, già nel 2009 i giardini sono stati sottoposti a restauro e poi abbandonati, quindi tutte le istituzioni e anche i cittadini devono impegnarsi per conservare questo bene. La Fondazione Varrone fa a sua parte e oltre al progetto di recupero ha anche finanziato la manutenzione per due anni.”

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA