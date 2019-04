RIETI - Anche quest’anno in nostro tenore sabino Gianluca Sciarpelletti è stato testimonial di Angels ad Atlanta (Usa) in occasione del 10th Anniversary della Fondazione. Dopo il concerto offerto per la raccolta di fondi, si è reso disponibile per il Gala, partecipandovi attivamente, quale testimonial dell’evento. Il nostro artista mecenate, sempre attento e disponibile per gli eventi di beneficenza, si è fatto apprezzare dal pubblico americano che lo ha applaudito con grande enfasi. © RIPRODUZIONE RISERVATA