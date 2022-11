Grande successo del tenore sabino Gianluca Sciarpelletti con l'orchestra sinfonica di Accardo e Veronesi

RIETI - È stato un grande successo la partecipazione del tenore Gianluca Sciarpelletti nei concerti dell’Orchestra di Salvatore Accardo e Alberto Veronesi, diretta dal Maestro Maurizio Barbacini.



La compagine orchestrale denominata “Orchestra Sinfonica della Calabria” è una nuova realtà fortemente voluta per valorizzare i giovani talenti musicali, formando appunto un’orchestra sinfonica.



Hanno sposato il progetto: nella veste di Presidente il Sindaco di Vibo Valentia l’Avv. Maria Limardo, come Vice Presidente il Maestro Alberto Veronesi e come Direttore Artistico il Maestro Salvatore Accardo, nomi eccellenti che hanno dato la loro professionalità e il loro contributo a questa nuova orchestra che darà lustro e ampie possibilità ai giovani calabresi che sono stati selezionati per prendervi parte.



L’orchestra appunto è impegnata in tantissime manifestazioni culturali con concerti lirici e sinfonici, per l’occasione, in vista delle prossime celebrazioni per il centenario di Giacomo Puccini, si è cimentata in 6 concerti su una selezione tratta dalle opere Tosca e Madama Butterfly di Giacomo Puccini. La preparazione musicale di questi concerti lirici è stata affidata al Maestro Maurizio Barbacini il quale, ha inteso formare non solo musicalmente la giovane orchestra, ma grazie ad una Masterclass per Direttori d’orchestra appunto, ha voluto tramandare le tradizioni e le modalità esecutive del grande repertorio Pucciniano, nell’intento di passare il testimone alle nuove leve.

Giovani direttori d’orchestra infatti si sono cimentati nello studio e nella pratica della difficile direzione della partitura Pucciniana e dopo una attenta lettura, sono stati selezionati dalla Masterclass due giovani, Stefano Teani e Giulio Arnoldi, che sono stati poi fatti salire sul podio per dirigere rispettivamente i primi due concerti di Tosca e Madama Butterfly. Il Maestro Maurizio Barbacini si è complimentato con i giovani direttori d’orchestra che hanno fatto tesoro dei preziosi insegnamenti.



I concerti sono stati affidati ad affermati solisti di fama internazionale i quali hanno interpretato i ruoli principali di Tosca e Madama Butterfly quali: il tenore Gianluca Sciarpelletti ( Cavaradossi e Pinkerton ), il baritono Sergio Bologna (Scarpia e Sharpless), il basso Angelo Nardinocchi ( sagrestano ) e la giovane soprano Marina Nachkebiya ( Tosca e Madama Butterfly ) che in questa occasione ha ben debuttato i due difficili ruoli. «Bene si amalgamano le voci in una ricca tavolozza di colori radiosi», queste le parole del famoso critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese, che ha voluto sottolineare come la voci dei solisti bene si intersecavano tra di loro con corretta dinamica vocale oltre a voler sottolineare la performance del tenore Gianluca Sciarpelletti il quale interpretava con grande disinvoltura i ruoli a lui affidati con voce solida, acuti sicuri e fraseggio elegante e ricco di armonici preziosi, che ben rappresentava la caratura dei ruoli Pucciniani.



Questi concerti sono stati affidati alla sapiente bacchetta del Maestro Maurizio Barbacini che con la sua pluriennale esperienza, maturata nei più importati teatri del mondo, ha elevato all’eccellenza questa giovane compagine orchestrale che può e deve crescere, e potrà gettare le basi per essere presto un’eccellenza italiana.