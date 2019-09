Rieti, Gianluca Sciarpelletti al "Militello Indipendent Film Festival"

RIETI - Il tenore Gianluca Sciarpelletti, guest al Miff “Militello Indipendent Film Festival” per la sua partecipazione speciale, quale cantante e attore nel film Sps “Sorelle per scelta”, una commedia televisiva creata da Louisa Burns-Bisogno & Manuela Metri con: Marisa Laurito, Fioretta Mari, Fiordaliso, Linda Batista , Andy Luotto, Franco Neri, Edmond Budina, Regia di Manuela Metri.



La partecipazione del tenore al Militello Indipendent Film Festival, è stata molto gradita dal folto pubblico che gremiva la piazza, una grande sorpresa per tutti ascoltare “Nessun dorma” dall’opera Turandot di Giacomo Puccini e il “Brindisi” dalla Traviata di Giuseppe Verdi, complice la partecipazione del Coro Lirico Siciliano che ha fatto da cornice all’inedito contesto lirico.



Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA