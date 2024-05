RIETI - Il tenore Sabino Gianluca Sciarpelletti “International Guest” e in giuria nel prestigioso concorso Miss Serbia 2024. E' stato invitato quale ospite internazionale e nella giuria che dovrà selezionare e sciogliere la nuova Miss Serbia 2024; sarà presente nelle selezioni e in tutti i programmi del concorso, dove durante il training con le ultime venti ragazze semifinaliste, sarà chiamato ad insegnare loro le basi del canto e della fonazione in maschera, per meglio impostare la voce.



Insieme a Sciarpelletti, ci saranno altri ospiti internazionali, all’apice della loro professione, quali nutrizionisti, stilisti, ballerini, personal trainer, mental coach, maestri di yoga e di meditazione che in quindici giorni, dovranno forgiare e capire quale, tra le ragazze semifinaliste passerà alla finale, durante la quale sarà poi identificata e incoronata la nuova Miss Serbia 2024.



Il presidente del concorso Vesna De Vinča, in un'intervista, ha sottolineato l’importanza dei vari aspetti che compongono le caratteristiche di una Miss che sarà chiamata poi, durante il suo mandato, a rappresentare la nazione; non basta quindi solo la bellezza, ma servono tante qualità intellettuali e morali, per essere poi esempio per le nuove generazioni. Il tenore Gianluca Sciarpelletti sarà chiamato a cantare anche nella serata di gala, durante la finale, dove in diretta TV verrà incoronata la nuova Miss Serbia.



Dopo questa immersione nella bellezza, il tenore Sabino sarà anche protagonista in un’altro concerto che lo vedrà impegnato il 21 giugno, sempre in Belgrado, sotto gli auspici dell’Ambascia d’Italia in Belgrado e dell’istituto Italiano di Cultura, per commemorare la Feste della Musica, il Centenario Pucciniano e il Centenario dell’edificazione della residenza dell’ambasciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un concerto recital del tenore Gianluca Sciarpelletti che ancora una volta, viene chiamato quale ambasciatore per rappresenta in maniera eccelsa la musica e la cultura italiana nel mondo.