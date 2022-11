Il tenore Gianluca Sciarpelletti canta l’Ave Maria per i lettori di Famiglia Cristiana e il cardinale Gianfranco Ravasi

RIETI - Il tenore Gianluca Sciarpelletti a Roma ha partecipato alla messa nella basilica Regina Apostolorum, durante la celebrazione della santa messa per i lettori di Famiglia Cristiana celebrata per l’occasione da S.E. Cardinale Gianfranco Ravasi.



Questa chiesa fu eretta durante il primo dopoguerra, da don Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia Paolina, il quale aveva in mente di fare edificare un santuario e di dedicarlo a Maria Regina degli Apostoli; si decise, finalmente, nel 1943, quando sul luogo dove oggi sorge l'edificio s'abbatté un bombardamento senza causare nemmeno una vittima: nell'evento ravvisò la protezione della Vergine. Così, finita la guerra e approvato un disegno di Leone Favini, cominciarono i lavori, che si conclusero nel 1954. Casa madre della Società San Paolo, dal 1965 il santuario è sede d'un titolo cardinalizio, dal 1976 per volontà di Paolo VI sede parrocchiale e dal 1984 basilica minore.



In questa cornice il tenore Gianluca Sciarpelletti ha cantato durante l’offertorio l’Ave Maria di F. Schubert, per i lettori di Famiglia Cristiana e S.E. Cardinale Gianfranco Ravasi che per l’occasione celebrava la santa messa.

Grande gioia e commozione di tutti i partecipanti che con grande sorpresa hanno potuto ascoltare la voce del tenore che si è offerto di partecipare a questo evento.



Presenti alla cerimonia alche il Direttore di Famiglia Cristiana Don Stefano Stimamiglio, il condirettore Dott. Luciano Regolo, l’Amministratore Delegato delle Edizioni Paoline e Direttore Generale dell’ Apostolato Paolino Don Antonio Rizzolo, il Superiore Privinciale Don Gerardo Curto.